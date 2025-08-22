Özgür Özel’in “Organize Kötülük” Sözleri: AK Parti Tepkisi

ÖMER ÇELİK’TEN CEVAP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kullandığı ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Çelik, sosyal medya платформası X üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir ‘siyasi navigasyon’ problemi yaşıyor. Özgür Özel, AK Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yanlış adres göstererek CHP’ye söylemesi gereken sözleri AK Parti’mize yönlendirmiş” şeklinde konuştu. Çelik, Özgür Özel’in kavramların ve siyasi tanımların yerini karıştırma konusunda oldukça yetenekli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, çok partili hayata geçişten bu yana CHP’nin demokrasi karşıtı ‘organize işler’e dair geçmişinin olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere konuşan CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yükseltilen ‘imar rantı’ suçlamalarına ilişkin düşüncelerini ifade etti. “Yani buyursun açıklasın. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın” diyen Özel, Çerçioğlu’nun partisinin kurucusu ile ilişkilendirilmesine dair eleştirilerde bulundu. Özgür Özel, AK Parti’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış” ifadesini kullandı. Aydın’da gerçekleşen etkinlikte, ‘Özlem istifa’ sloganları ile miting alanının gürültüyle dolduğunu belirten Özel, bu durumun talebin büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti.