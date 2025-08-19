Özgür Özel’in Sözleri Sert Tepki Aldı

ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGDEKİ SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da gerçekleştirdiği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Cesaretin varsa hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim” dedi. Özel, iktidarı “siyasi yankesici ve kapkaççı” olarak nitelendirdi ve “AK Toroslar çetesi MHP’ye de ayar vermektedir” diye ekledi. Bu sözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sert bir dille karşılandı.

BAHÇELİ’DEN SERT CEVAP

Bahçeli, Özel’in açıklamalarını eleştirirken, “CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Mitingi’nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir” şeklinde konuştu. Ayrıca Bahçeli, CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalar hakkında da yorumda bulundu.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır” ifadelerini kullandı. MHP lideri, soruşturmaların bir an önce adalet ruhuna uygun sonuçlanmasını talep etti.

SİYASİ İSTİSMAR UYARISI

Bahçeli, ayrıca uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz’ı “kiralık katil ve suikastçı” olarak nitelendirmesiyle ilgili olarak, “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz” dedi. Bahçeli, Özel’e, “dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yorması” konusunda tavsiyelerde bulundu.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK UYARISI

Bahçeli, CHP’nin belediyelerinde kurulan rüşvet çarkları ve yolsuzluk iddialarının açıkça ortada olduğunu vurguladı. O, “Suçluların telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaası CHP Genel Başkanı’na hiçbir şey kazandırmayacak” dedi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Bahçeli, bu duruma aykırı siyasi hareketlerin yok hükmünde olduğunu belirtti.