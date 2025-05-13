Özgür Özel, İşçilerin Kazanımlarını Kutladı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ANMA TOPLANTISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Nice 13 Mayıs’larda artık matemi değil işçilerin kazanımlarını, işçiden, emekten yana yapılacak düzenlemeleri konuşmak üzere, sizinle birlikte, 13 Mayıs’ları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz.” dedi. Özel, Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla gerçekleşen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, belediye önünden başlayarak Madenci Anıtı’na kadar devam etti. Yürüyüş sonrasında yaptığı konuşmada, Özel, 11 yıl önce toprağın altında hayatını kaybedenlerin davasını takip ettiklerini dile getirdi.

İŞÇİLERİN KAZANIMLARI VURGUSU

Özgür Özel, seçim zamanında işçi düşmanlarına karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Nice 13 Mayıs’larda artık matemi değil işçilerin kazanımlarını, işçiden, emekten yana yapılacak düzenlemeleri konuşmak üzere, sizinle birlikte, 13 Mayıs’ları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından yaşamını yitiren madenciler için 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve anıta karanfil bırakıldı.

MADEN ŞEHİTLİĞİ’NDE ANMA TÖRENİ

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra Soma Madenci Şehitliği’ne geçti. Ayrıca, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte şehitlikteki anma programında kabirlere karanfil bıraktı, madenci aileleriyle bir araya gelerek hayatını kaybeden madenciler için dua etti.