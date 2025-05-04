Özgür Özel, İstanbul’da konuştu

ÖZGÜR ÖZEL’İN YAPTIĞI KONUŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinden sonra yaşadığı saldırıya dikkat çekti. “Cenazeden ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin, daha sonradan öğrendiğim yaptığı bir saldırı girişimiyle, bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den hem tüm partililerimiz, teker teker kimi saysam, kim araması gerekiyorsa partimizden herkes, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler.” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞMEYEN MÜCADELE VE BİR ARADA OLMA VURGUSU

Özel, “Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki gün, bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve genel başkanını sindirme günü değildir. Hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz birbirimizin kolundayız, omuzundayız, yanıbaşındayız.” dedi. İstanbul’un sembol kenti olan ve 2023’te yapılan seçimlerde iki kişiden birinin desteklediği Ekrem İmamoğlu’na ve altı belediye başkanına yönelik tutuklamalara da değinen Özel, “Onun için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz.” şeklinde konuştu.

KORKU YERİNE GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Özgür Özel, özgürlük mücadelesinin sadece kendileri için değil, iradesine kayyım atanan tüm belediye başkanları için yapıldığını vurguladı. “Geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde sırf rahatsızlık yarattığı, hesapları bozduğu, risk olarak görüldüğü için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz.” dedi.

Özel, programlarını kesmediklerini, hastaneye gitmek yerine programlarına devam ettiklerini belirterek, “Çünkü dediler ki, ‘Çok sayıda partilimiz, kardeşimiz endişe etti, il başkanlığının önünde toplandı.’ Sizinle vedalaşmaya geldim. Sizden helallik almaya geldim.” dedi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE DAVET

Son olarak, “Aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz.” diyen Özel, Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak bir etkinliğe katılacaklarını duyurdu. “Başta bütün İstanbul Üniversitelileri, Boğaziçilileri, Yıldız Teknik’i, Marmara’yı, İstanbul’daki bütün devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerini, öğrencilerini, Çarşamba günü akşam 20.30’da Beyazıt Meydanı’na bekliyorum. Çok özel bir Beyazıt akşamında gençlerle, öğrencilerle ve elbette bu haksızlığa yüreği sızlayan herkesle, hepinizle birlikte orada olmayı bekliyorum.” şeklinde sonlandırdı.