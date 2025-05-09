Özgür Özel, İTO’yu Ziyaret Etti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN İTO ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Özgür Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Ziyaretin başında İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleri, Özel ve beraberindeki heyeti karşıladı. İki heyet, yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

ZİYARETİN AMACI VE MESAJLAR

Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün Türkiye’nin en büyük, dünyanın en büyük ikinci odasını ziyaret ettik. 800 bin üyesi olan ve Ahi Evran geleneğini sürdüren, iyi ahlakı ve dürüst ticareti benimseyen esnaflarımız ile Türkiye ekonomisini destekleyen KOBİ’lerimizin meslek örgütü burada beraberiz” dedi. Özel, İstanbul’un tarihi ve ticaretini yapan meslek odasına yaptığı ziyarette, ortak geleceğe dair umutlarını, mevcut sorunları ve çözüm önerilerini ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, CHP’nin iktidar programını oluşturma çalışmaları çerçevesinde meslek örgütleriyle temasların devam etmekte olduğunu ifade etti.

İTO BAŞKANI AVDAĞİÇ’İN AÇIKLAMALARI

Gazetecilerle konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı. İstanbul iş dünyasının taleplerini ve beklentilerini Özgür Özel ile paylaştığını aktaran Avdagiç, yeniden görüşme fırsatı bulmayı umarak, bu toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu. Ayrıca, siyasetteki bir olay üzerine yaptığı açıklamada, “Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey’e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında genel başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.