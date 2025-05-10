Özgür Özel, “Karar İktidara Rağmen Geldi” dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşanan süreçlerin iktidarın desteği ile değil, iktidara karşı geliştiğini vurguladı. Özel, “Türkiye’yi iç ve dış konjonktür bu noktaya getirdiği için verilen bir karar, bunlara sahip çıkın dendiği için, bunlara rağmen ilerlemektedir. Samimiyetten yoksundurlar ama iktidar sayesinde değil, iktidara rağmen gelen bu kararın; temiz yürekli, kardeşliği ve barışı savunan Vanlıların sayesinde olduğunu hep birlikte bilelim” dedi.

MİTİNGİN AMACI

CHP, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri organize etti. Mitingin beşinci adresi Van oldu. Özel, burada yaptığı konuşmasında, iktidarın samimiyetsizliğini eleştirdi ve Recep Tayyip Erdoğan’ın atamalarına tepki gösterdi. Özel, özellikle Akın Gürlek’in geçmişteki adalet uygulamalarını hatırlatarak, bu kişinin verdiği kararlarla birçok kişiyi hapse atan bir figür olduğunu aktardı.

GAZETECİLERLE İLGİLİ ELEŞTİRİ

Özel, Gürlek’in geçmişteki tutumuna atıfta bulunarak, Gezi davası ve diğer hukuksuzluklarla ilgili örnekler verdi. “Bugün bir yandan burada yeni çözümü konuşup, öbür taraftan aynı celladı İstanbul’a koyan ve oraya kayyum atamaya çalışanlar, İstanbul’un iradesine saldıranlar samimi değildir” ifadelerini kullandı. Özel, iktidara yönelik tepki gösterdiği sözlerinde, “Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” dedi.

MÜCADELE VURGUSU

Katılımcılara seslenen Özel, birlikte yürütülen mücadelenin önemini hatırlattı ve ülkenin ekonomik sorunlarıyla başa çıkmak için kararlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kürt ve Türk annelerin acılarının sona ermesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özel, “Artık annelerin gözlerinin yaşı dursun istiyoruz. Anneler Günü’nüz kutlu olsun” diyerek tüm anneleri selamladı.

Özel, mitingine son verirken, Van’dan tüm annelere selam gönderdi. “Kürt’ün ve Türk’ün kardeş olduğu, omuz omuza en güzel günlerde yaşamak ümidiyle hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.