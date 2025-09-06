Özgür Özel, Kayyum Atanırsa, 6 Gün Kalır. 21’inde Kurultayımızı Gerçekleştireceğiz. Delegeler İmza Toplayarak Seçimi Yenileyecek. Mahkeme Kararları İle Uyum Sağlandı

PARTİ İÇİ SÜREÇLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü, partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçecek. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir.” ifadelerini kullandı. Özel, partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarının 22. Olağanüstü Kurultay kararıyla ilgili sorusuna, 6 Nisan’daki 21. Olağanüstü Kurultay’ın tartışmalar ve kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisi kullanılarak yapıldığını belirterek yanıt verdi. CHP’nin üstündeki dizayn, kurgu ve kumpasların sürekli devam ettiğini, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edildiğini aktardı.

İSTANBUL İL KONGRESİ TARTIŞMALARI

Özel, İstanbul İl Kongresi’nin yetkisiz bir mahkeme tarafından iptal edildiğini ve bu kararın tüm delegelerin mahkeme kararıyla etkilendiğini açıkladı. “Ankara’da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti ve 15’inde de duruşmamız var.” diyen Özel, delegelerin imzalarıyla Türkiye genelindeki tüm delegelerin kısa sürede seçimin yenilenmesini istediğini kaydetti. Ancak bu delegeler arasında İstanbul delegelerinin olmadığını belirtti. Geçen kurultayı kazandıkları için doğal delege olmanın yanı sıra, Yüksek Disiplin Kurulu’nun da olmadığını açıkladı ve “Geriye kalan binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları Genel Merkeze ulaştı ve biz de dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulunun kararından sonra bir başvuru yaptık.” dedi.

KURULTAY TARİHİ VE HUKUKİ SÜREÇLER

Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay kararının siyasi, 22. Olağanüstü Kurultay kararının ise teknik ve hukuki bir tedbir olduğunu belirtti. “Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu.” Şeklinde konuşan Özel, mevcut durumun sonuçlarının neler olabileceğini açıkladı. Delegelerin imza toplayarak yarıdan bir fazlasına ulaştıklarında, Genel Başkanın istemese de olağanüstü kongre yapılabileceğini belirtti. Delegelerin bu yönde hareket ettiğini ve 21 Eylül tarihinde toplu şekilde kurultay yapacaklarını ifade etti.

GELİŞEN SÜREÇLERİN GELECEĞİ

İstanbul İl Kongresi’nde mahkemenin iptal etmediği önceki delegelerin de kongrenin yenilenmesi için irade ortaya koyduğunu belirten Özel, o toplantının da yapılacağını ve yeni yönetimin belirleneceğini vurguladı. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe kongreleri yapılacak.” şeklindeki kararın beklenen doğru bir adım olduğunu ifade etti. “Yani doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak.” diyen Özel, bu tamamlanma ile birlikte mevcut tartışmaların sona ereceğini değerlendirdi.