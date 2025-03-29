Özgür Özel: Korkuyu Evde Bıraktık

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BAYRAM ARİFESİNDE BİR KONUŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Maltepe’de düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Bayram arifesinde yurttaşlara seslenen Özel, 19 Mart’ta cereyan eden olayları ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirdi ve “Korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık” ifadesini kullandı. Konuşmasında adalet, demokrasi ve gençlik teması üzerinde durduğu için erken seçim çağrısını yineledi.

MİTİNGDE BİRLEŞME VE SELAMLAMAMESAJI

Özel, konuşmasına geniş bir selamla başladı: “19 Mart darbe girişimine karşı duranlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakâr demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye ittifakının tüm renklerine merhaba.” Ayrıca, Silivri, Edirne, Sincan ve Kandıra cezaevlerindeki siyasi tutuklulara ve gençlere de selam gönderdi. “Çocuklar gülsün, gençler geleceğini Türkiye’de düşünsün diye buradasınız” dedi.

MEYDANLARA ÇIKMA İRADESİ

Mitingin zamanlamasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Özel, “Bayram arifesinde ‘Meydan boş kalır’ dediler. Ama 19 Mart’ta sokağa çıkmayı yasaklayıp, ulaşımı kesenlere inat, 23 Mart’ta milyonlar buraya koştu. Bu, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktığımızı gösterdi. Sokaklardayız, meydanlardayız” şeklinde konuştu. Özel, katılımcıların bu iradeyle tarihe geçtiğini açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI MİLLETİN İRADESİ

Özel, 19 Mart’ta yaşananları şu şekilde değerlendirdi: “Yurt dışından icazetli bir darbe planı hayata geçirildi. Milletin yetkisini kötüye kullanan bir avuç insan, gelecek cumhurbaşkanını siyasetten uzaklaştırmak için darbe girişiminde bulundu.” Bu girişimin halk sayesinde başarısız olduğu iddiasını dile getiren Özel, “Darbecileri siz yendiniz” diyerek kalabalığa seslendi.

CHP’NİN BAŞARILARI VE İMAMOĞLU’NA DESTEK

31 Mart seçimlerini de hatırlatan Özel, “AK Parti 22 yıl sonra yenildi, CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı ve adaylarını üç kez yendi” dedi. İmamoğlu’nun halkçı belediyecilik anlayışıyla oy oranını artırdığını ifade eden Özel, bu başarıdan rahatsız olan iktidarın “silkeleme” talimatı verdiğini iddia etti.

GENÇLİĞE VE HAREKETE GEÇMEYE DAVET

Gençlerin tepkisine dikkat çeken Özel, “Üniversiteler ayağa kalktı. İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve diğerleri direndi. 15,5 milyon kişi sandıklara koştu” dedi. Gençlerin susturulamayacağını belirten Özel, “Mücadelenin yeri sokaktır” şeklinde konuştu.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER VE İMZA KAMPANYASI

Özel, iktidarı demokrasiyi araç olarak kullanmakla suçladı: “Sandıkla gelip sandıkla gitmek istemiyorlar.” Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun bazı kanallara yönelik kararlarına eleştiri getiren Özel, özgür basına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Erdoğan’a hitaben şunları söyledi: “Yasak dediniz, milyonlar toplandı. Sandığı yasakladınız, 15,5 milyon gitti.” Özel, yarın Trabzon’da İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için bir imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

MALTEPE MİTİNGİNE KATILIM

Maltepe Mitingi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Özel, alanda 2,2 milyon kişinin toplandığını iddia etti ve bu sayıyı Erdoğan’a meydan okuma olarak sundu. Konuşma sosyal medyada da büyük yankı buldu ve mitingin mesajları geniş çapta paylaşıldı.

Konuşmasının devamında özgüvenle dolu bir mesaj verdi: “İstanbul’un geleceğine, gelecek cumhurbaşkanımıza ve iktidarımıza sahip çıkıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum.” Özel, son olarak erkene seçim çağrısı yaparak, “Sandıklar kurulur, aday belirlenir” dedi.