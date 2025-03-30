Özgür Özel: Korkuyu Evde Bıraktık, Sokaklardayız

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası önemli mesajlar veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe’de bir araya gelen yurttaşlara hitap etti. 19 Mart’taki olayları ‘darbe girişimi’ olarak nitelendiren Özel, “Korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık” ifadesini kullandı. Özel, adalet, demokrasi ve gençlik temalarını öne çıkararak, erken seçim çağrısını tekrarladı.

MEYDANLARDA BULUŞMA VE SELAM MESAJI

Özel, geniş bir selamlamayla konuşmasına başladı; “19 Mart darbe girişimine karşı duranlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye ittifakının tüm renklerine merhaba” dedi. Silivri, Edirne, Sincan ve Kandıra cezaevlerindeki siyasi tutuklulara da selam gönderdiği konuşmasında, “Çocuklar gülsün, gençler geleceğini Türkiye’de düşünsün diye buradasınız” dedi.

19 MART OLAYLARI VE HALKIN TEPKİSİ

Özel, 19 Mart’ta yaşananları değerlendirirken, “Yurt dışından icazetli bir darbe planı hayata geçirildi. Bir avuç insan, gelecek cumhurbaşkanını siyasetten uzaklaştırmak için darbe girişiminde bulundu” açıklamasında bulundu. Bu girişimin halk tarafından önlendiğini savunan Özel, “Darbecileri siz yendiniz” diyerek kalabalığı coşturdu.

CHP’NİN BAŞARILARI VE İMAMOĞLU’NA DESTEK

31 Mart seçimlerinde CHP’nin elde ettiği başarıyı hatırlatan Özel, “AK Parti 22 yıl sonra yenildi, CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun başarılı belediyecilik anlayışını vurgulayan Özel, İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında kazanan bir aday olduğunu ifade etti: “Erdoğan karşısında açık farkla kazanacak isim olarak ortaya çıktı. Buna karşı kumpaslar kuruldu.”

GENÇLİK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Gençlerin tepkisinin önemine dikkat çeken Özel, “Üniversiteler ayağa kalktı. 15,5 milyon kişi sandıklara koştu” dedi. Sokaklarda mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Özel, “Mücadelenin yeri sokaktır” dedi. Ayrıca, iktidarı demokrasiyi araç olarak kullanmakla suçladı ve özgür basın için destek çağrısında bulundu.

İMZA KAMPANYASI VE KATILIMCI YAPISI

Maltepe mitinginin geniş katılımla gerçekleştiğini belirten Özel, alanda 2,2 milyon kişinin toplandığını iddia ederek, bu sayıyı Erdoğan’a meydan okuma olarak sundu. Konuşması, sosyal medya üzerinde de geniş yankı buldu. “Yarın Trabzon’da İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlatacağız” diyerek mitingdeki enerjiyi artırdı.

Özel’in konuşması, dinleyicilerin büyük bir katılım ve coşku ile karşıladığı bir etkinlikte, Türkiye’nin geleceğine dair umut dolu mesajlarla sona erdi.