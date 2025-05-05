Özgür Özel, Korumalarına Halkla Mesafe Koymayın Dedi

SAYGI ÖZTÜRK’TEN ÇARPICI DETAYLAR

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında maruz kaldığı yumruklu saldırıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Öztürk, Özel’in korumalarına “Halkla arama girmeyin” şeklinde bir talimat vermesinin, saldırının gerçekleştiği anlarda güvenlik açığına yol açtığını belirtti.

KORUMALAR RAHAT ÇALIŞAMIYOR

Öztürk, köşesinde Özel’in korumalara halkla arasına mesafe koymamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunduğunu vurguladı. Korumaların, genel başkanın önünde koridor oluşturmasının engellendiğini ifade eden Öztürk, “Genel Başkan, ‘Aman halkla aramıza girmeyin’ diye uyarıyor. İşte bu engellemelerin ardından sağından, solundan genel başkana yaklaşan, sanki partiliymiş gibi gözüken kişiler saldırı için harekete geçiyor” şeklinde aktardı.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı, saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğunu ve 2004’te iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, 2020’de şartlı tahliye ile serbest kaldığını açıkladı. Saldırgan, gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle öfkeli olduğunu ve saldırı niyetinin olay anında oluştuğunu belirtti.