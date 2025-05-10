Özgür Özel “Kürt Sorunu Vardır” Dedi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı şekilde, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin, bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk” dedi.

BARIŞIN SESİ SERGİLENİYOR

Özgür Özel, mitingde barışın ve adaletin sesini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Baskılara, zulme, kayyuma, halkın iradesini tanımayanlara, darbecilere, cuntacılara karşı eylem yapmaya geldik” dedi. Türkiye’nin her köşesinin bu milletin, halkın, kardeşliğin kalesi olduğunu vurgulayan Özel, “Demokrasiye inanmış bir gelenekten geliyoruz” ifadelerini kullandı.

VAN’IN İRADESİNE KAYYUM ATANDI

Özgür Özel, BDP’den seçilen Bekir Kaya’nın yüzde 53 oyla belediyeyi kazanmasına rağmen Van’ın iradesine kayyum atandığını belirtti. HDP’li başkanlar Bediha Özgökçe Ertan ve Abdullah Zeydan’ın da aynı şekilde kayyum atandığını dile getiren Özel, “Bu milleti tanımaz, Kürt’e düşman, Kürt’ün iradesine düşman irade yine üçüncü kez Van Büyükşehir’e kayyum atamış” diye konuştu.

KÜRT SORUNU VE DEMOKRASİ

Özgür Özel, Kürt sorununu dile getirdiğinde bazı kişilerin tepkisini aldığını ifade etti ve “Kürt sorunu nedir biliyor musun? Van’a gelince, Diyarbakır’a gelince, ‘Siz belediye başkanı seçemezsiniz’ deniyor. İşte sana Kürt sorunu” dedi. Sadece Selahattin Demirtaş’ın değil, diğer tutuklu siyasetçilerin özgürlüğünü savunduklarını ifade eden Özel, bu sorunların ancak demokrasiye sarılarak çözülebileceğini vurguladı.

BARİŞ SÜRECİ VE İLERLEYİŞ

Özgür Özel, geçmişte yaşananlardan ders çıkararak yeni bir barış sürecinin önemine değindi. “Geçen sefer, ‘Önce çözüm sonra barış’ dedik, olmadı. Şimdi önce, ‘Barış sonra çözüm’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Adaletsizliğin vurduğu kadar başka bir şeyin bu coğrafyayı vurmadığını belirten Özel, samimi adımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÇABALAR

Özgür Özel, “Bu ülkenin tüm vatandaşları Cumhuriyet’in eşit hissedarlarıdır. Terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyoruz” dedi. Terör örgütünün silah bırakmasının önemine işaret eden Özel, terörün bitmesini savunduklarını ve gözyaşlarının dinmesini isteyenlerin yanında olduklarını belirtti.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Konuşmasının sonunda Özgür Özel, Kürtçe ve Türkçe olarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Vanspor atkısını takarak takıma başarı dileyen Özel, ardından parti binasına geçerek bir süre görüştükten sonra kenti terk etti.