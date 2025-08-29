Özgür Özel: “Lider Olmak İstiyorum.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı” konusunda yaptığı açıklamada, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” diyerek, “Onun için de en sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon” ifadelerini kullandı.

Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras. AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum” dedi. Atatürk’ü örnek gösteren Öygür Özel, “Mesela Atatürk’ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye’yi kurtaran kişi olmak. Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sözcü gazetesinden Güney Öztürk’e, “Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Özel, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem” yanıtını verdi.

Özgür Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” derken, bunun, Türkiye’de 25 yıllık kabusun sona ermesi anlamına geleceğini vurguladı. Özel, “Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı. Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum. Çıkaramazsam istifa ederim demiştim. Yerel seçimde partiyi birinci parti yaptım. İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor” dedi.

Bu şekilde, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin görüşlerini net bir dille ifade eden Özgür Özel, en doğru kararı verebilmek açısından objektif bir pozisyonda kalmanın önemine dikkat çekti.