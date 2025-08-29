Özgür Özel, “Lider olmayı istiyorum” dedi

KENDİMİ ADAYLAŞTIRMAM ADİL BİR SEÇİMİ ENGELLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı” konusunda yaptığı açıklamada, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” ifadelerini kullandı. Özel, “Onun için de en sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon” dedi.

GELECEĞE BIRAKILACAK EN BÜYÜK MİRAS

Seçimi kazanan genel başkan olmanın, geleceğe bırakabileceği en büyük miras olduğunu vurgulayan Özel, “AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Atatürk’ten örnek vererek, “En büyük gurur Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil, Türkiye’yi kurtaran kişi olmaktır” dedi. Özel, “Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum. Daha ne isteyeyim, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum” diye ekledi.

KATILIMCI VE DOĞRU BİR YÖNTEM

Sözcü gazetesinde Güney Öztürk ile yaptığı sohbetten aktarılan sözlerde, “Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı ve en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir” diyen Özel, 23 Mart’ta 15.5 milyon kişinin oy kullandığını hatırlattı. Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’nin adayı olduğunu belirten Özel, “Anket yaparak, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir” şeklinde konuştu.