Özgür Özel Maltepe’de: Korkuyu Evde Bıraktık

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TARİHİ MİTİNG

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Maltepe’de düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Bayram arifesinde halkla buluşan Özel, 19 Mart’taki olayları ‘darbe girişimi’ olarak tanımladı ve “Korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık” dedi. Özel, adalet, demokrasi ve gençlik konularına vurgu yaparak erken seçim isteğini yineledi.

GENİŞ SELAMLAMA VE BİR BİRLİK MESAJI

Özel, konuşmasına geniş bir selamlamayla başladı: “19 Mart darbe girişimine karşı duranlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye ittifakının tüm renklerine merhaba.” Ayrıca, Silivri, Edirne, Sincan ve Kandıra cezaevlerindeki siyasi tutuklulara ve gençlere de selam göndererek, “Çocuklar gülsün, gençler geleceğini Türkiye’de düşünsün diye buradasınız” ifadesini kullandı.

SOKAKLARDAYIZ, MEYDANLARDAYIZ

Mitingin zamanlamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Özel, “Bayram arifesinde ‘Meydan boş kalır’ dediler. Ama 19 Mart’ta sokağa çıkmayı yasaklayıp, ulaşımı kesenlere inat, 23 Mart’ta milyonlar buraya koştu. Bu, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktığımızı gösterdi. Sokaklardayız, meydanlardayız” dedi. Katılımcıların bu iradeyle tarihe geçtiğini belirtti.

DARBENİN TANIMI VE EĞİLİMLERİ

Özel, 19 Mart olaylarını şu şekilde değerlendirdi: “Yurt dışından icazetli bir darbe planı hayata geçirildi. Milletin yetkisini kötüye kullanan bir avuç insan, gelecek cumhurbaşkanını siyasetten uzaklaştırmak için darbe girişiminde bulundu.” Bu girişimin halk tarafından engellendiğini savunan Özel, “Darbecileri siz yendiniz” diyerek kalabalığa seslendi.

CHP’NİN YERİ VE İMAMOĞLU’NA DESTEK

31 Mart seçimlerine atıfta bulunan Özel, “AK Parti 22 yıl sonra yenildi, CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı üç kez yendi” dedi. İmamoğlu’nun halkçı belediyecilikle oy oranını artırdığına dikkat çeken Özel, bu durumun iktidarı rahatsız ettiğini belirtti. Ayrıca, İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında kazanabilecek bir aday olduğunu vurguladı.

GENÇLERİN MÜCADELESİ VE İKİ HANGİ MÜCADELELER

Gençlerin tepkisini dile getiren Özel, “Üniversiteler ayağa kalktı. İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve diğerleri direndi. 15,5 milyon kişi sandıklara koştu” dedi. Gençlerin susturulamayacağını ifade ederek, “Mücadelenin yeri sokaktır” şeklinde konuştu.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER VE İMZA KAMPANYASI

İktidarı, demokrasiyi araç olarak kullanmakla suçlayan Özel, “Sandıkla gelip sandıkla gitmek istemiyorlar” dedi. Özgür basına destek çağrısı yapan Özel, Erdoğan’a seslenerek, “Yasak dediniz, milyonlar toplandı. Sandığı yasakladınız, 15,5 milyon gitti” dedi. Yarın Trabzon’da İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

MİTİNGİN KATILIMI VE MESAJLARI

Maltepe Mitingi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Özel, alanda 2,2 milyon kişinin toplandığını belirterek bu sayıyı Erdoğan’a meydan okuma olarak sundu. Mitingin mesajları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Özgür Özel, “19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine milletine geleceğine sahip çıkanlara sinmeyenlere bir adım geri atmayanlara sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara selam” dedi. Ayrıca, “Geleceğimizi savunuyorsunuz” diyerek katılımcıları da onurlandırdı.