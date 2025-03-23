Özgür Özel: Mehmet Şimşek İstifa Edecek Mi?

İDDİALAR VE CEVAPLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada dikkat çekici bir iddia ortaya koydu. Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etme isteğini dile getirdi. CHP lideri Özel, “Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. ‘İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar’ diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırim kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN YALANLAMA

Özel’in bu iddialarına karşı Bakan Şimşek’ten hızlı bir yalanlama geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan, görevine devam ettiğini belirtti ve “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.” şeklinde bir ifade kullandı.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili ayrıntılı bilgiler edinilmeye çalışılıyor ve gelişmeler takip ediliyor.