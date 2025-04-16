Özgür Özel, MHP’ye 3 T çağrısı yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNG PLANLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçildiği dönemde, “her çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini” belirtti. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganı ile başlayan mitinglerin ilki Şişli’de yapıldı, ikinci miting ise Beylikdüzü’nde gerçekleşti.

DEVLET BAHÇELİ’YE ÇAĞRI

Özel, Beylikdüzü’ndeki konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik açıklamalarda bulundu. “Gel, sen de varsan 3 T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye’ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT’den canlı yayına evet. Var mısın?” ifadelerini kullandı. Özel, Bahçeli’ye yönelik sözlerinde “Şimdi Devlet Bahçeli’ye Beylikdüzü’nden hep birlikte sesleniyoruz. Sayın Bahçeli’ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum, var mısınız?” diyerek çağrısını yaptı.

Özel ayrıca, Bahçeli’nin CHP’nin terörsüz Türkiye konusundaki duruşunu sorgulamasına da yanıt verdi. “Açıkça söylüyorum: Terörsüz Türkiye’ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım,” diyerek güçlü bir mesaj verdi. Özel, güç kaynağının kendi haklılıkları olduğunu belirterek, “Bize ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyor. İşine geliyor ‘terörist’ diyor,” açıklamalarında bulundu.

DEMOCRATİKLEŞME VURGUSU

Özel, konuşmasının son bölümünde de Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratikleşmeye yönelik adımlarını vurguladı. “Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerinin, gazi yakınlarının rızası alınarak, Meclis’te tüm toplumun temsil edilebildiği şekilde demokratikleşme üzerinden tüm sorunların çözülmesine, Kürt sorununun da çözülmesine ‘evet’ diyor,” dedi. Özel, Türkiye’de artık şehit gelmemesi ve anaların gözyaşlarının durması için gereken bir konu olduğunu ifade etti.