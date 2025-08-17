Özgür Özel, “Millet Her Şeyi Belirler” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL TRABZON’DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’a yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. “Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamamıştı. Ağzımızı açıp tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti kuruldu. 23 yıl boyunca kazandı. Onlar seçildi ama biz yönetelim demedik” dedi. Ziyaretleri kapsamında ilçe başkanları ile bir araya gelen Özel, “Zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Normalde kazandığımız tüm belediyeleri ziyaret ediyoruz. Neredeyse en yakınımız en sona kaldı. Ahmet Başkanı ve Ortahisar Belediyesini ziyaret edemedik. Aslında taziye için geldik ama günü daha önce geldiğimizde yapamadığımız ziyaretlerle il ve ilçe belediye başkanlarımızla değerlendirmeler yaparak geçireceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

MİLLETİN DEMEDİĞİ OLAMAZ

Özgür Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun kendisi hakkındaki yorumlarına da yanıt verdi. “Adil Bey’in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey’in seviyesine inersem, çıkarken vurgun yerim. Düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor” diyen Özel, “Bütün Trabzonlular şunu bilsin, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te yaşıyoruz. Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz.” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin iktidara gelmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olamadığını hatırlatan Özel, “Hatta kendilerinin et ile tırnak gibi oldukları FETÖ darbe girişiminde bulundu. Biz seçilmişlerin, demokrasinin arkasındayız” dedi.

DARBELERİN ARKASINDA CUNTALAR VAR

Özgür Özel, her darbenin arkasında bir cunta olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oy ile birinci parti oldu. İstanbul’u da 3 tur Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler. Seçimi iptal ettirdiler, büyük bir farkla kazandık” dedi. Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen kayyım atama girişimlerine de değinen Özel, “Biz o kayyım atamaya, İstanbul’da milyonlarla karşı çıkarak bu darbeyi püskürtük” açıklamasında bulundu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması girişimiyle ilgili olarak, “Millet dedi ki; ‘Dur bakayım darbecilerin çırağı, sen ne oluyorsun? Seçilmediğin yere nasıl geliyorsun?'” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VE TAKLİT ÖRNEKLERİ

Sosyal belediyeciliğe de değinen Özel, “Eğer bizim kent lokantalarımızı başka belediyeler de örnek alıyorsa bu hiç kötü bir şey değil. Bu sayede geçim durumu iyi olmayan birinin uygun fiyatla beslendiği anlamına gelir” ifadelerini kullandı. “Taklitler, asillerini yüceltir” diyen Özel, Trabzon’da yapılan sosyal hizmetleri takdir ettiğini belirtti. Ziyaretlerinin ardından Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret eden Özgür Özel, burada da Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile bir araya geldi. Özel’e Trabzonspor forması ve telkari seti hediye edildi. Daha sonra Çarşıbaşı ilçesine geçerek taziye ziyaretinde bulunacak olan Özel, Beşikdüzü Belediyesi’ni de ziyaret ederek bölgeden ayrılacak.