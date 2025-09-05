Özgür Özel, “Moral Bozukluğu Olmaz” Dedi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu ülkeye bu Cumhuriyet’i kazandırmışların partisinde ne moral bozukluğu olur ne saldırılardan yılma olur ne bir adım geriye atma olur. Ne bir adım geri atacağız ne bir kelime eksik söyleyeceğiz ne de bir santim eğileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar” şeklinde konuştu. CHP’nin yeni parti programının belirlenmesi amacıyla parti genel merkezinde bir ‘Program Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştaya, Özgür Özel’in yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, 81 il teşkilatı ve partililer katıldı.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERİ

Özel, burada yaptığı konuşmada akademisyenler ve uzmanlardan oluşan kadronun genel merkezde bir fikir fabrikası oluşturacağını ifade ederek, “Demokrasiden kalkınmaya, sosyal adaletten sanayi politikalarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden gençlik politikalarına, ekonomiden ticarete her başlıkta ülkemizin gelecek yıllarını şekillendirecek yaklaşımları ortaya çıkaracağız” dedi. Özel, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının önemini vurgulayarak, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek yöntemleri çalıştayda ortaya koyacaklarını belirtti.

ÖNEMLİ BİR YOLCULUK BAŞLADI

Çalıştay sonrası daha uzun bir yolun kendilerini beklediğini dile getiren Özel, “Bugün ve bu hafta parti programımız sizlerin emekleri, yarın gençlerin ortaya koyacakları katkılar ve sonraki iki günde de örgütümüzün yapacağı katkılarla son şeklini almaya başlayacak” diye konuştu. Ayrıca, partilerinin programının yanında bir hükümet programı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin iktidar programının da oluşturulacağını aktardı.

UMUT VE DİRENÇ MEVCUT

Tablonun pek iç açıcı olmadığını belirtmesine rağmen, Özel, “Bu şartlar altında halen daha umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını ve mücadele azmimizin ilk günkünden geride olmadığını hepinizin bilmesini isterim” dedi. Özel, mevcut siyasi durumu değerlendirirken, geçmişte yaşanan yolsuzluklara dikkat çekti ve iktidarın kalıcı olmayacağına vurgu yaptı. “O 100 yıl geri ki karanlıktan bugünlere biz getirdik. Ve bir santim eğilirsek biz, onlar bu millete diz çöktürecekler” diyerek kararlılıklarını ifade etti.