Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i destekledi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN NEHIR ZEYREK’E DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e verdiği sözü yerine getirdi ve YKS öncesinde onu yalnız bırakmadı. Zeyrek’in ailesiyle yakından ilgilenen Özel, Nehir ile birlikte sınava gireceği okula gitmeyi tercih etti. Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e sınav öncesinde moral vererek destek sağladı.

OKUL ÖNÜNDE VELİLERLE SOHBET

Özel, Zeyrek’i okula bırakmasının ardından okul önünde bekleyen öğrenci velileriyle bir araya geldi. Bu sırada velilere sohbet ederek başarılar diledi. Daha önce yaptığı basın açıklamasında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerine yer verdi.

FERDİ ZEYREK’İN KAYBI VE İHMALLER

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu belirterek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek olası ihmallere dikkat çekti.