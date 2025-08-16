Özgür Özel, “Oy İçin Özür Gerekmez” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜNDEM AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes iyi olsun diye veriyor. Kim emeklinin yanındaysa, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor” diyor. Özel, önceki gün Kırşehir’de düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin ardından şehri ziyaret etmeyi sürdürüyor. İlk olarak CHP İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Özel, daha sonra Kırşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile görüştü. Ziyaretinin devamında ‘Emekliler Lokali’ne geçerek emeklilerle buluştu.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİLERİN TEMELİ

Özgür Özel, açıklama yaparken, “Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes iyi olsun diye veriyor. Şimdi şöyle yapıyorlar zaten. Bazen ben hep söylüyorum. ‘Efendim işte AK Parti’nin üyesi ile seçmeniyle bu kötü yönetimi karıştırmamak lazım.’ Bütün televizyonlar onlardan yana yayın yapıyor. İnsanlar geçmişte, ‘AK Parti’ye kaydolursan şu yardımı alırsın, şunu yaparsın’ düşüncesiyle üye oldu. Şimdi de, ‘Bunlar değişirse acaba gelenler bize kızar mı?’ diye düşünüyorlar. Vallahi hiç kızmayız. Başkan, ‘Geçmişte yanlış yaptık, şimdi doğruyu bulduk’ diyor. Kim emeklinin yanındaysa, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanlar onu tercih ediyor. Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden, sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alıyor” şeklinde sözlerini sürdürüyor.

Özel, partilerinin halkın partisi olduğunun altını çizerken, “Biz zaten kurulduğumuz günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz, bundan sonra dikkat ediyoruz. Kırşehir’de büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Ayrıca ben Türkiye’nin dört bir yanına gidiyorum. Tayyip Bey, ‘Yine eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu geziyor’ diye kızıyor. Kuyumcuya giriyorsun, bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı diye soruyorsun? Kuyumcular hemen buluyor o tarihte, çeyrek altın kaç paraydı, bir bölüyoruz. En düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyoruz. Şimdi kaç para? 16 bin lira. Kaç para çeyrek altın? 7 bin lira. Bir bölüyor. 2,2 çeyrek altın. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş. O yüzden de artık, bütün anketlerde, emeklilerde Adalet ve Kalkınma Partisi çok düşük bir oy oranına geldi” ifadelerini kullanıyor.