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Özgür Özel, Papa Fransuva’ya taziye mesajı gönderdi

CHP GENEL BAŞKANI’NIN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı. Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva’nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim” ifadesini kullandı.

TAZİYE DİLEKLERİ VE GÖRÜŞME

Özgür Özel, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerini ilettiğini belirtti. Özel, “Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva’nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti’ne başsağlığı diliyorum” dedi.

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