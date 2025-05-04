Özgür Özel, Saldırıya Tepki Verdi

SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak “Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve genel başkanını sindirme günü de değildir.” diye konuştu. Özel, Ankara’ya gitmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde kendisini bekleyen partililere hitap etti. Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katıldığını belirten Özel, “Sırrı Süreyya Önder, benim de bugüne kadar çok olumlu anılar biriktirdiğim, çok keyifli muhabbetler ettiğim, aynı doğruları birlikte savunduğumuz, bazen farklı cümleler kurduğumuz ama hep kardeşliği, barışı birlikte savunduğumuz, birlikte görev yaptığım birisiydi.” ifadelerini kullandı.

BELEDIYE BAŞKANLARINA DESTEK MÜCADELESİ

Özel, Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya maruz kalmasına dair değerlendirmede bulunarak, “O sorumlulukla oradan ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin yaptığı bir saldırı ile muhatap olduk.” dedi. Türkiye genelinden tüm partilerden ve siyasilerden hassasiyet bildirimi yapıldığını belirten Özel, “Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve genel başkanını sindirme günü de değildir.” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRLÜK MÜCADİLESİ GÜÇLENİYOR

Özel, şu anda Ekrem İmamoğlu, 6 belediye başkanı, meclis üyeleri ve dostlarının tutuklu olduğunu belirtti. “Onlar için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Ancak sadece kendimize değil iradesine kayyum atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde sırf rahatsızlık yarattığı, hesapları bozduğu, risk olarak görüldüğü için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz.” diyen Özel, “Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar.” ifadelerini kullandı.

PROGRAMINA DEVAM EDİYOR

Saldırının ardından programını kesmeden devam ettiğini vurgulayan Özel, hastaneye gidip darp raporu almadığını da belirtti. Partililerin kendisini merak ettiği için il başkanlığı önünde toplandığını duyunca vedalaşmaya geldiğini söyleyen Özel, “Aynı şekilde, durmadan, duraksamadan bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

MİTİNG VE GELECEK PLANLAMALARI

Türkiye’de kayyuma karşı olduğunu ifade eden Özel, gelecek hafta cumartesi günü Van’da miting yapacaklarını da ilan etti. “Türkiye’nin daha önce çok farklı illerinde yaptığımız mitinglerinden bir tanesini Konya’dan Van’a selam götürerek, Yozgat’tan Van’a selam götürerek, sizlerden Van’a selam götürerek Kürtlerle, Türklerin kardeş olduğunu, kurtuluşun omuz omuza demokratik mücadelede olduğunu vurgulamak üzere hep birlikte Van’a gidiyoruz.” dedi. Herkese sahip çıkma ve dayanışma mesajı veren Özel, yoksulların olmadığı, kimsenin korkmadığı ve kimsenin öteki olmadığı bir Türkiye hedefi için yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Konuşmasının ardından Özel, İl Başkanlığı binasından ayrıldı.