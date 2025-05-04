Özgür Özel, Saldırıya Uğradı, Gözaltı

CHP GENEL BAŞKANI’NA SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir saldırıya uğradı. Önder için yapılan törenin sonrasında AKM’den ayrılan Özel, yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla birlikte güvenli bir şekilde alandan ayrıldı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, saldırgan olarak tespit edilen S.T. (66) isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve burada yapılacak işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şüphelinin emniyette ifade alma işleminin henüz başlamadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Geçmişteki Suçları Araştırılıyor

Şüpheli S.T.’nin, 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T’yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T’yi (11) de yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası aldığı ve 2020’de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ya da örgütle bağlantısının olmadığı, ayrıca akıl sağlığıyla ilgili ilk bulguların da olumlu olduğu ifade edildi. Şüphelinin başka bir işbirliği olup olmadığı ve olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da araştırıldığı kaydedildi.

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Özel’e yönelik saldırıya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Çelik, “Saldırı milletin iradesine yapıldı. Ancak, milletimiz geri adım atmaz. Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak. Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi. Planlanan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz.” dedi. Özel’in saat 18.00’de CHP İstanbul İl Binası’ndan Ankara’ya gönderileceği, hak, hukuk ve adalet mücadelelerine devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.