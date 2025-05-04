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Özgür Özel Saldırıya Uğradı, Gözaltı Var

SALDIRI OLAYI VE DETAYLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenden çıkarken fiziki bir saldırıya uğradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkışı sırasında tokat attı. Saldırgan, olayın ardından gözaltına alındı ve Özgür Özel hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı.

HUKUKİ SÜREÇ VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından şahsın gözaltına alındığını ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaparak, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir” ifadelerine yer verdi.

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