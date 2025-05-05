Özgür Özel Saldırıya Uğradı, Tehditler Aldı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin bitiminde fiziksel bir saldırıya uğradı. Saldırının hemen sonrasında sosyal medyada Özgür Özel ve kızı Özel’e yönelik tehdit içerikli mesajlar yayınlandı. Mesajlarda, Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresi paylaşılarak, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” denildi.

SALDIRGANIN TEHDİTLERİ

Başka bir sosyal medya paylaşımında ise saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” gibi tehditler içeren ifadeler kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Tehdit mesajlarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis, ikamet adresi belirlenen 23 yaşındaki şüpheli M.A.’yı Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı. Of Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlanan M.A., mahkeme tarafından “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları nedeniyle tutuklandı. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı.

SELÇUK TENGİOĞLU’NUN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın emniyet ifadeleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda bulunan şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından da sabıkası olduğu açıklandı. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı bilgisini verdi.