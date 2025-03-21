Özgür Özel Saraçhane’de Kalabalığa Seslendi

İSTANBUL’DA DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla soruşturmalar açtı. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan da soruşturma sürmekte.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde, Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, “Biz Saraçhane’ye miting için değil 19 Mart darbesine karşı durduğumuz için geldik. Bu bir parti mitingi değildir.” diyerek, buranın Türkiye’nin her kesiminden insanlarla dolu olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Ekrem Başkan emaneti almadan önce 19 oylarını çalmak, mazbatasına çökme mücadelesi verdik. Hep beraber direndik.” ifadeleriyle geçmişteki seçim sürecine göndermede bulundu.

TÜRKİYE’YE SESLENİŞ

Özgür Özel, İstanbul’daki durumu, “Tayyip Erdoğan’ın istibdat, baskı, yasak rejimi sallanmaktadır, çökmek üzeredir.” diyerek değerlendirdi. Özel, “Buradayız, direnişteyiz. Burayı Erdoğan’ın kayyumuna vermeyeceğiz.” şeklinde konuşarak, tüm Türkiye’nin gözünün üstlerinde olduğunu belirtti. Özellikle gençlerin ve çeşitli siyasi oluşumların bu direnişin bir parçası olacağına inandığını ifade etti.

NEREDE OLMAK GEREKİYOR

“Yarın Ekrem Başkanımız Vatan Emniyet’ten alınıp Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğünde biz de orada olacağız.” diyen Özel, gelişmelere göre hareket edeceklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul’daki topluluğun kalabalık olduğuna ve bu birlikteliğin önemli bir anlam arz ettiğine dikkat çekti. Protestonun anayasal bir hak olduğunun altını çizdi. Özel, “Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir.” şeklinde net bir mesaj verdi.

DEMOKRATİK HAKLAR

Özgür Özel, Türklerin ve Kürtlerin Nevruz’unu kutlayarak barış temennisinde bulundu. Bu süreçte destek verdiği isimleri de anarak, “Vatan’daki, Silivri’deki canları selamlıyorum.” dedi. Özel, her fırsatta iradenin halkta olduğunu ve bunun korunması gerektiğini dile getirdi.