Özgür Özel, Seçmen İradesine Sahip Çıkıyoruz

ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNG KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Osman Paşa Bulvarı’nda gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, “Bugün akşam burada olan sizlerle birlikte, burada bir eylem yaparak, sesimizi duyurarak seçmene, seçmen iradesine, sizlerin seçtiklerine Türkiye’nin geleceğine, gelecekteki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkıyoruz.” dedi. Özel, son yerel seçimlerde Tokat’tan bekledikleri oyu alamadıklarını dile getirerek bu konuda çaba göstereceklerini ve kendilerini anlatacaklarını belirtti. Demokrasinin millet iradesinin yansıması olduğunu vurgulayan Özel, “Bu rejim bize atamızdan miras, sandık bize Mustafa Kemal Atatürk’ten emanettir.” ifadesini kullandı.

DEPREM MESELESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özel, Balıkesir’de meydana gelen deprem hakkında konuşarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı örgütüyle görüştüklerini aktardı. “19.53’te gerçekleşen depremden sonra tüm belediye ekiplerimiz incelemelerini yapıyor. Biz de takip ediyoruz. 6.1 şiddetindeki depremde henüz olumsuz bir haber almadık. Buna çok memnunuz. Dua ediyoruz. Güzel Balıkesir’e Ege’ye hissedildiği İstanbul’a, İzmir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi. Miting alanındakilerden Filistin ve açlıktan ölen çocuklar için cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyen Özel, bunun yanında partisinin Filistin konusundaki duruşunu da açıklamış oldu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ANLAŞMASI ÜZERİNE YORUM

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona değinen Özel, “Diğer yandan elbette Azerbaycan için iyi bir şey varsa onlar memnunsa biz memnunuz. Barış oluyorsa dünyanın herhangi bir yerinde barıştan yana olduk.” dedi. Ancak, anlaşmanın Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda olmasının önemine dikkat çekerek, “Masaya Trump’ın oturması ve Türkiye’nin seyirci kalması kabul edilemez.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TERÖR VE MECLİS MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz bir Türkiye süreciyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. “Bize belediyelere birer tane Kürt kökenli vatandaş girdi diye DEM’leniyorsun diyenler, terör örgütü lideriyle beraber pazarlığa oturdular.” diyen Özel, şartların terörün sona ermesini gerektirdiğini belirtti. “Şimdi Meclis’te kurulan bir komisyonda aklıevvel birileri bize diyorlar ki, ‘komisyonda olmayın’. Buradan, Tokat’tan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum ki, kimse CHP’nin içinde olduğu komisyondan korkmasın.” ifadesiyle duruşunu ortaya koydu.

SEÇİM ÇAĞRISI VE SAHTE DOKÜMANLAR

Özel, Türkiye’nin yanlış yönetildiğini öne sürerek erken seçim çağrısında bulundu. Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili de, “On yıllarca FETÖ’cülere soruları çaldıranlar, 2010’da KPSS’yi iptal ettirenler, son seçimde öğrencilerimizin LGS sınavına şaibe karıştırdılar.” dedi. Bu durumların önemli sorunlar yarattığını vurguladı ve örnekler vererek, “Milletin sağlığıyla oynadılar.” şeklinde sözlerini tamamladı.