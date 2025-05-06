Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu’nu Tartıştı

CHP GENEL BAŞKANINDAN ÖNEMLİ İDDİA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Özel, kendisine yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun, ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarında bulunduğunu ifade etti. Bu iddianın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İHBAR TARİHİ VE ARAŞTIRMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığını belirtti. Emniyet, bu ihbarda herhangi bir somut delil bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, “06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlatmıştır. Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

IHBARCI HAKKINDA DETAYLAR

İlgili süreçte, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği ifade edildi. İhbarda bulunan kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Tengioğlu, 2004 yılında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 2020 yılında şartlı tahliye ile salıverilmişti. Güvenlik Büro Amirliği, Tengioğlu ile yapılan görüşmede, şahsın belediye başkanını sevdiğini ve ona yardım aldığını, ancak bazı milliyetçi grupların başkana zarar verebileceği düşüncesiyle bu ihbarı yaptığını ifade ettiğini aktardı.

SONUÇ VE KAMUOYU BİLGİSİ

Açıklamada, Selçuk Tengioğlu’nun ihbarının kişisel kanaatlere dayandığı, 5 yıl önceki cezaevi dönemine ait hislerden kaynaklandığı bildirildi. Ayrıca, belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde de herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağı ifade edildi. İhbarın, usulüne uygun değerlendirildiği ve nihai olarak yasal mevzuat çerçevesinde sonuçlandırıldığı kaydedildi. Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.