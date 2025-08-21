Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenledi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, “Yaklaşık 6 saat süren Silivri ziyaretimizin sonucunda bir kez daha büyük bir üzüntü ve utanç ile karşı karşıyayız. Sizin karşınızdayım. Ülkenin Ana Muhalefet Partisi Liderinin, ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişinin, gençlerin, belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin yollarının bir toplama kampında kesişmesi kadar utanç verici bir durum yok.” ifadesini kullandı.

Özel, özellikle gençlerin durumuna dikkat çekerek, “3 Eylül günü serbest kalacaklar. Bu arkadaşlar, daha önce hiçbir sabıkası olmayan, hiçbir suçu olmayan, en ağır cezayı alsalar da bir gün içeride yatmayacaklardı. Burada yattıkları süre, Mussolini’nin ön infazını hatırlatıyor. Bu süreç, onlara cezalandırma ve diğer gençlere gözdağıtır.” şeklinde konuştu.

Özgür Özel, açıklamalarında, “Bu meselelerde savcılarla doğrudan bir bağ kurulmaması, ifadelerin doğru olup olmadığı sorgulanabilir. Ancak şu anki iddialar, iddianameye bağlanmaya muhtaç. Hadi bakalım yazılsın iddianame. Zaten bu kadar zaman geçiyor, bütün toplum iddianame bekliyor.” diye belirtti. Özel, mevcut yargılama sürecini eleştirerek, “Bir tarafta tutuklu olan Mehmet Pehlivan, diğer tarafta üst sınırı 7,5 yıl olan suç ile tutuklama yasağı olan Mehmet var.” diyerek adalet sisteminin çifte standartlı uygulamalarına dikkat çekti.

YENİ SÜREÇ VE POLİTİKALAR

Özgür Özel, Türkiye’de bir ‘Terörsüz Türkiye’ süreci yaşanacağını ve bu süreçte yasal düzenlemeler yapılacağını vurguladı. İmamoğlu’nun tutuklu arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirten Özel, “Örneğin geçmişte DEM kökenli olan belediye başkanları ile iş birliği yaptığımızı açık açık söyledik. Ama bizim onlardan talebimiz, temiz ve dürüst olmalarıdır.” şeklinde ifade etti.

POLİTİKADA İKİLİK ELEŞTİRİSİ

Özel, Özlem Çerçioğlu vakasına değinerek, “Bu insanlar burada herhangi bir geri adım atmadılar. Özlem Çerçioğlu’nun dosyası, bizim arkadaşların muhatap olduğu dosyaların ötesinde ve suçlama açısından adaletsizlik var. AK Partililer yaparsa ceza almadıkları, CHP’liler yaparsa cezaevine gönderildikleri bir ikili hukuk sistemi uygulanıyor.” diyerek mevcut politikalara eleştirilerde bulundu.