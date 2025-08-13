Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ulaşarak burada bulunuyor. Saat 10.45 civarında Silivri’ye gelen Özel, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ediyor.

HEDEFİ GÜÇLENDİRMEK

Özel’in bu ziyareti, partinin tutuklu üyeleriyle olan dayanışmasını pekiştirmek ve son gelişmelere yönelik destek mesajı vermek amacı taşıyor. İmamoğlu’nun durumu ve yolu, CHP’nin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.