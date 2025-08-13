Haberler

Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ulaşarak burada bulunuyor. Saat 10.45 civarında Silivri’ye gelen Özel, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ediyor.

HEDEFİ GÜÇLENDİRMEK

Özel’in bu ziyareti, partinin tutuklu üyeleriyle olan dayanışmasını pekiştirmek ve son gelişmelere yönelik destek mesajı vermek amacı taşıyor. İmamoğlu’nun durumu ve yolu, CHP’nin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

Çorlu’da Yaya Geçidinde Kaza

Çorlu'da yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı üç kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yangın Kazasında Orman İşçisi Şehit

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Osmaniye'deki yangına müdahale eden arazözün kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğunu, dört işçinin de yaralandığını duyurdu.

