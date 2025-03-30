Özgür Özel Silivri’de İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu görmek için Silivri’deki cezaevine gitti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: “Sabah Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki köyündeydim. Şimdi Silivri’ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara’da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutuklandıkları söyleniyor. Bunun 1 gün yatarı yok.”

TERS KELEPÇE TARTIŞMASI

Özgür Özel, gençlere kötü muamele yapıldığına dikkat çekerek, “Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, kötü muamele ve hakaretin peşine düşeceğiz. 40 kişiye ‘size bu kadar su yeter’ diyen, 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takan, aç bırakan ve kötü muamele yapanları bulacağım. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim. Biz dava adamıyız. Biz inanç adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam.”

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında da “Yoğun bakımda, durumu iyi, stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz” diye belirtti.