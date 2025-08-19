Özgür Özel, Sındırgı’da depremi inceledi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SINDAĞRI İNCELEMELERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ağustos’ta merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak için ilçeye geldi. Özel, programı çerçevesinde ilk olarak Sındırgı Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Serkan Sak’tan belediyede brifing alan Özel, daha sonra yıkılan binaları inceledi. Ayrıca, CHP Sındırgı İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Özel, Sındırgı Kaymakamlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışanlarla ilgili bilgi aldı.

DEPREMİN ETKİLERİ VE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Burada açıklamalarda bulunan Özel, “Sındırgı 10 Ağustos günü akşam saatlerinde geçirdiği büyük depremle hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Hem İstanbul’dan hem İzmir’den hem de Ege Bölgesi’nin en iç kesimlerinden hissedilen çok güçlü bir depremdi. Sındırgı’dan gelen haberler bir nebze olsun içimizi rahatlatmıştı. İlk anlarda yıkımın olduğunu, can kaybının çok fazla olmadığını, korkulduğu gibi bir büyük felakete dönüşmeyeceğini söylediler. Daha sonra 81 yaşında bir büyüğümüzün hayatını kaybettiğini öğrendik. Hem ailesine hem tüm Sındırgı’ya başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Kaybın bir ile sınırlı kalması en büyük tesellimiz.” ifadelerini kullandı.

YIKIM VE NÜFUS AZALMASI RİSKİ

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ama ‘Sındırgı’da bir şey yokmuş’ denecek durumda değil. Burası ilişkimizin çok yakın olduğu, gönül bağımızın çok yakın olduğu bir ilçe. Sındırgı’ya bu ziyaretimiz hem bir geçmiş olsun ziyareti hem de Sındırgı’nın ihtiyaçlarını görünür kılmaya yönelik bir ziyarettir. 900’ün üzerinde yıkımın yaşanacağı, yani binanın kullanılamaz halde olduğu bir yerden bahsediyoruz. Büyük bir göç tehlikesinden bahsediyoruz. Zaten nüfusu artmayan, azalmakta olan bir ilçenin bir anda nüfusunun bir yıl içinde yüzde 30-40 azalma tehlikesinden bahsediyoruz. Belediyesinin 1850’lere dayandığı bu kadim ilçede çok önemli sorunlar var.”

AFET BÖLGESİ İLANI GEREKEN BİR KONUYDU

Kaymakamlık ve AFAD yetkililerinden brifing aldığını belirten Özel, “Hem AFAD yetkililerinin hem Sayın Kaymakamın hem belediye başkanlarımızın cansiperane gayretlerine müteşekkiriz. Kent onlardan razı. Bugün kentte bunu gördük ama bundan sonra Sındırgı’nın bir beklentisi var. Buranın hızlıca afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu da Sayın Erdoğan’ın atacağı bir imzaya bakıyor. Bunu yapması lazım. Yapılmadığı takdirde kent büyük bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacak. Afet bölgesi olduğunda kredilerin ertelenmesi, faizlerin indirilmesi, bazı borçların ertelenmesi, kente yatırımı çekecek önemli cazibelerin, teşviklerin ortaya konması söz konusu. Bunu bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERİN EKONOMİK ZORLUKLARI

Özel, deprem sonrası belediyelerin ekonomik baskı altında kaldığını ifade etti. “Sındırgı depremi hepimizi bir kez daha aklımızı başımıza alma noktasında uyarıyor. Sayın Erdoğan’ın ‘siyaset üstü ele alalım, el ele verelim, hepimiz eli taşın altına koyalım’ ifadelerini olumlayarak yanıtlamıştım. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim elimiz değil, bedenimiz taşın altında. Ama belediyelerin ekonomik olarak sıkıştırılması, siyasi anlamda üzerimize yapılan saldırılar en önemli görevlerimizden biri olan hem kentsel dönüşüm hem dirençli kentler yaratmak noktasında zafiyet yaratıyor.” dedi.

GELİŞMELERİN SIKİ TAKİPÇİSİ OLACAK

Özel, “Buraya Sayın Murat Kurum geldi. TOKİ’den 100 tane konutun mayıs ayında verileceğini söylüyor. Bu yeterli bir yaklaşım değil. Çünkü TOKİ’nin birinci kısmı bu ama ikinci ve üçüncü kısmın hızla yapılıp, bu kente konut üretmek gerekiyor ve insanlara hızla konutlarını teslim etmek gerekiyor. Kendisi 1,5 ay içinde köylerdeki inşaatların başlayacağını söylüyor. Geçmiş karneleri hiç olumlu değil. Sayın Erdoğan, 6 Şubat’ta 650 bin konutu 1 yıl içinde yapacağına söz verdi. Gerçekte 2,5 yılda konutların yüzde 38’i yapıldı. 100 kişiden 62’si hala konteynerde, çadırda ya da gurbette. Burada Sındırgı’da verilen sözlerin sıkı takipçisi olacağımı bir kez daha hatırlatıyorum.” dedi.

POLİTİK ELEŞTİRİ ve ADİL YARGILAMA VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirilerine de yanıt veren Özel, “Bizimle ilgili sert eleştirileri var. ‘Selahattin bizim ülküdaşımızdır ve ona nasıl kiralık katil derler?’ diyor. Kimseye ‘kiralık katil’ demedim. Zırvalara ‘zırva’ dedim. Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da ‘Özgür’üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla’ diyor.” açıklamalarında bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı ile ilgili yargı sürecini de değerlendiren Özel, “Arkadaşımız, Beyoğlu Belediyesi’nin garajlarında büyüdü, yıllar sonra hayalini gerçekleştirdi, Beyoğlu’nu kazandı. Okullarda fakir öğrencilerin musluktan su içtiğini görüp her okula sebil koydu. Böyle bir belediye başkanını şimdi tutukluyorlar. Bu siyasi bir kumpastır. Arkadaşımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Ayrıca Erdoğan’ın sonunu yargıya yaptığı siyasi atamalar getirecek. İçeride haksız yere tutulan bütün arkadaşlarıma sabır diliyorum. Çok yakında adaletin sağlanacağını umuyorum. Ama esas kalıcı adalet sandıkta millet tarafından sağlanacak.” diye konuştu. Özel, son olarak kırsal Kertil Mahallesi’nde depremzedeleri ziyaret edip, kentten ayrıldı.