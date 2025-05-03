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Özgür Özel, Sırrı Önder’i Kaybettik

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatına dair düşüncelerini paylaştı. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SIVRI SÜREYYA ÖNDER’İN MÜCADELESİ

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in yaşamı boyunca barış için çaba harcadığını vurguladı. Özel, “Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” dedi. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği adına verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmanın, herkese borç olduğunu ekledi. Özel, “Ülkemizin başı sağ olsun” diyerek taziyelerini sundu.

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