Özgür Özel, Sivas’ta Miting Gerçekleştirdi

SİVAS’TA MİTİNGDE KONUŞMA YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas’ta gerçekleştirilen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde partililere hitap etti. Özel, miting öncesinde Sivas’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu ve akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma yaptı. Özel, Sivas’ın ihmal edildiğini savunarak, “8’inci sıradaki Sivas’ı 45. sıraya kadar gerilettiler. Bu güzel kentin 23 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 755 bin olan nüfusu 118 bin kayıpla 637 bine düştü” diye belirtti. Türkiye nüfusunun 60 milyondan 85 milyona çıkarken Sivas’ın nüfusunun 600 binlere gerilediğini ifade etti. Özel, Sivas’ta yurt dışında ya da farklı illerde yaşayan 7 milyon Sivaslının memleketlerine büyük özlemle döndüğünü ve sıla hasreti çektiğini söyledi.

Özgür Özel, sözlerine Kangal Termik Santrali’yle ilgili iddialarla devam etti. Torku’nun da iştiraki olduğu bu santralin bacalarında zorunlu filtrelerin takılmadığını öne sürerek, “Mağara köyün nüfusu 300 haneden 30 haneye düştü. Çünkü maden şirketi tarım arazilerini mahvediyor. Kangal’da termik santral çiftçiyi bezdirdi. Zorunlu olan filtreyi takmıyor. Santralden kül boşalıyor, köylüler nefes alamıyor” dedi.

Özel, Türkiye’de memurların maddi anlamda zor durumda olduğunu ifade ederek, “Biz size fakirsiniz deyince AK Parti’den bir iki zevzek çıkmış ‘Millete hakaret ediyor’ diyorlar. Kardeşim resmi rakam, yoksulluk sınırı 86 bin lira. Bu meydanda 86 bin liradan yüksek maaş alan yok. Tayyip Erdoğan bu insanları fakirleştirdi” şeklinde konuştu. Ayrıca emeklilerin 16 bin 800 lira, asgari ücretin 22 bin lira, memur maaşının ise 47 bin lira olduğunu belirterek, bu nedenle memurların da fakir olduğunu vurguladı.

Özel, Türkiye genelindeki kredi kartı borçlarının kişiler arasında orantılandığında kişi başına 112 bin lira düşeceğini açıkladı. “Bu ay ülkede kredi kartlarının yüzde 48’i, iki kişiden biri kredi kartının tam borcunu ödeyemedi. Ya hiç ödeyemedi ya da asgari ödeme miktarını ödedi. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 5 asgari ücrete çıktı” diye ekledi.