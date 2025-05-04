Özgür Özel, Siyasi Şiddeti Kınıyorum

SALDIRIYI SİYASETE YAPILMIŞ BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. Özel, “Bundan sonra öyle ‘Efendim şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş’ ne çıkarsa çıksın arkasından, sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin, kimseye bir faydası yok.” dedi.

TAZİYE ZİYARETİ VE ANMA TÖRENİ

Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik sonrası, sanatçı Yavuz Top’un Sarıyer’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Top’un cenazesine katılmadığını belirtti. Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi için İstanbul’da anma törenine katıldıklarını ifade ederek, “Bugün barışın konuşulması gerektiğini” söyledi.

SİYASETİN GÜNDEMİ

“Bugün, Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması hem de demokratik açılımlarla Türkiye’deki tüm hak ihlallerinin son bulması lazım” diyen Özel, tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması gerektiğini vurguladı. Bu konuların konuşulmamasını isteyen bazı kişilerin, saldırının gerçekleştirilmesine zemin hazırladığını söyledi. Tehditler aldıklarını ve bu durumun sonrasında da saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getiren Özel, “Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık.” şeklinde ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Saldırıyı kınayan tüm siyasi liderleri hatırlatan Özel, “Huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacak” unsurların varlığını ifade etti. Tüm bu yaşananları aşmak için bir bütün olarak güçlü durmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, “O yüzden böyle bakıyorum. Yoksa o yumruğu atmaya çalışana prim vermiş olursunuz” dedi.

DEMOKRATİK MÜCADELEYE DEVAM

Özel, siyaset sözle yapılır vurgusu yaparak, mücadeleye devam edeceklerini, milletin sandığına sarılmaya devam edeceklerini ifade etti. Saldırının, siyasette şiddeti mahcup eden bir durum olduğunun altını çizen Özel, Türkiye’de siyasetin söz ile yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasını ve adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti. Özel’e ziyareti sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.