Özgür Özel, Soma’da anma yürüyüşü yaptı

ANMA PROGRAMINDA YER ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası’nın 11. yıl dönümünde anma etkinlikleri için Soma’ya geldi. Anma sırasında, faciada hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş esnasında bir konuşma yapan Özel, “Bizim yeminimiz var. Ant olsun bu dava bir daha görülecek, suçlular cezasını çekecek” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bu dava sürecinde sadece maden işletmecileri ve denetim eksikliklerinin değil, “Adalet yerini bulmasın” diye müdahale edenlerin de hesap vereceğini vurguladı.

FACİA İLE İLGİLİ GEÇMİŞE DÖNÜŞ

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde gerçekleşen olayda, 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği ve 162 işçinin yaralandığı facianın üzerinden 11 yıl geçti. Özgür Özel, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu trajedinin unutulmaması için çeşitli anma programlarına katıldı. Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin yakınları, “Atılan tekmeyi unutmadık”, “Hak, hukuk, adalet”, “301’i unutma, unutturma”, “Soma’nın kömürü katilleri yakacak” gibi sloganlar attı.

MÜDAHALE VE HUKUKSAL SÜREÇ

Yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Özgür Özel, devlet müdahalesinin katilleri kurtardığını ifade etti. Mahkeme kararının Yargıtay’a gittiğinde ilgili dairenin bu kararı bozduğunu belirtti. “Olası kast dışında bir şey burada kullanamazsınız. Böyle taksirle, indirimle uğraşmayın” şeklindeki bozma kararını hatırlatan Özel, sürecin siyasetin etkisiyle yavaşladığını ve kararın 5,5 ay boyunca geri gönderildiğini aktardı.

ADALLET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Şu an hapiste sadece iki kişinin bulunduğunu, onların da ailelerin avukatları olduğunu belirten Özel, “Bu çocuklar babasız kaldı, bu kadınlar dul bırakıldı. Bu davanın yeniden görüleceği ve suçluların ceza alacağına dair inancımız tam” dedi. Yürüyüşte seslendirilen adalet taleplerinin altını çizen Özel, siyasi bağlantılara karşı da hesap sorulacağına vurgu yaptı. “Sakın rahat etmesinler, az kaldı. Bir dahaki seçime kadar zamanları kaldı” diyerek sözlerini tamamladı.