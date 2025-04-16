Özgür Özel, TRT’de Yargılayın Dedi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve ardından görevden alınan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’de yayınlanmasıyla ilgili çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıdan sonra yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 60’ının İmamoğlu ve ekibinin yargılandığı davaları TRT’den canlı izlemek istediği ortaya çıkmıştı.

AK PARTİ’DEN YANIT

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İmamoğlu’nun duruşmasının TRT’de yayınlanması için yapılan taleplere yanıt vererek, “Hodri meydan diyor, hangi televizyonda yargılama yapıldı da, burada yapılmıyor. Yayınlansın, hiçbir sıkıntı yok. Biz iddiaları bilmiyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey olsa seve seve. Canlı yayında yayınlanmasında hukuken bir engel yoksa, canlı yayınlansın” ifadelerini kullandı.