Özgür Özel, TÜSİAD’ı Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL TÜSİAD VE İSO’YU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) İstanbul Beyoğlu’ndaki merkezine ziyarette bulundu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen Özel, ardından İstanbul Sanayi Odası’nı (İSO) ziyaret etmeyi tercih etti. Özel, İSO binasının yürüme mesafesinde olmasına rağmen makam aracıyla gelmeyi tercih etti. Otoparkta Özel’i İSO Başkanı Erdal Bahçıvan karşıladı.

ÖZEL’İN YUMRUKLU SALDIRIYLA İLGİLİ YORUMU

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Özel’e “Kısa mesafeli ama arabayla geldiniz” diye belirtince, CHP lideri de gülümseyerek, “Geçen yürüdük başımıza bir şey geldi de herhalde ondan yürütmüyorlar” diye yanıt verdi. Bu söyleşi, önceki günlerde yaşadığı yumruklu saldırıyı da hatırlattı. Özel’in bu esprili cevabı, durumu hafifçe mizahı katmayı başardı.