Özgür Özel, X engelini kınadı

GENEL BAŞKAN ÖZEL’DEN İMAMOĞLU’NUN X HESABINA ENGEL YORUMU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Biz X’in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NU ZİYARET VE AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi’ne gelerek Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin yaklaşık 4 saat sürdüğünü ifade eden Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Ümit Özdağ’ın rahatsızlandığı ve hastaneye sevk edildiği için İmamoğlu’nu ziyaret edemediğini belirtti.

DİJİTAL DARBE YORUMU

Özel, İmamoğlu’nun X hesabının kapatılması hakkında, “Darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Şu anda soruşturmayı yürütenlerin yaptığı başvuru, asliye hukuk mahkemesinden aldıkları karar ile darbenin dijital ayağını hayata geçirerek İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar” sözlerini kullandı.

PANİK EVRESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Özgür Özel, günümüzde yaşanan durumun panik evresi olarak tanımlanabileceğini belirterek, “Panik evresinde yapılan işler aileyi hedef almak, çocukla uğraşmak ve sosyal medya hesabını kapatmak gibi mantıksız noktalara vardılar” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu’nun bir paylaşımı ile suç işliyorsa, “Suç olan ifade neyse ona dava açarsın. Bir suç varsa mahkeme karar verir o paylaşıma engel gelir” dedi.

X YERİNE DİRENİŞ ÇAĞRISI

Özel, geçmişte yapılan bir başvuruyu hatırlatarak, “Öğrencilerin tutuklandığı dönemde X’e yazdık. ‘Bu karar sizin ilkelerinizle ve evrensel ilkelerle uymuyor. Buna direnin’ demiştik” ifadesini kullandı. X’in Türkiye’deki avukatıyla İmamoğlu’nun hesabının kapatılması sürecinin yanı sıra, X’in bu karara nasıl yanıt vereceğine dair açıklamalarda bulundu. Özel, X’in bu engellemeyi yapmamasını önerdi.