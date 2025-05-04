Özgür Özel, Yavuz Top’un ailesini ziyaret etti. Özel, barışı savunmaya devam edecek. Sözle siyaset, mücadeleye katkı sağlar

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Yavuz Top’un Sarıyer’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Özel, “1 Mayıs gününün yoğunluğu ve telaşı içinde ozanımız Yavuz Top’un cenazesine katılamamıştım. Aileyle temastaydık. Bugün bir taziye yapmak üzere buraya geldik. Aileyi ziyaret ettik. Benim yatılı okul günlerimden itibaren kasetlerini değiş tokuş yaptığımız, çok sevdiğim, Dikili Festivali’nde 14-15’li yaşlarımızda tanıştığımız bir ozanımızdı. Erken kaybettik. Sadece sazıyla değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik. Bir kez daha öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Komşularına başsağlığı diliyorum” dedi.

BARİŞIN KONUŞULMASI GEREKEN BİR GÜNDÜ

Uğradığı saldırı hakkında konuşan Özel, “Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan, hem demokratik açılımlarla Türkiye’deki tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil, dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bu konuşulsun istemediği için, bugünkü o saldırının gerçekleştirilmesine ön açtılar, yol verdiler. Hem tehditler alıyoruz hem de istihbari değerlendirmeler yapılıyor. Yalnızca olay olduktan sonra eşimi, annemi, kızımı arayıp, ‘Devam ediyorum’ dedim. Kızım çok merak edince bir 10 dakika onun yanına uğradım. Programımıza devam ediyoruz. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk’e oldu, İnönü’ye oldu, Ecevit’e oldu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oldu. Genel başkanlar hapse kondu, genel başkanlar linç girişimine uğradı. Genel başkanlar, böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz. Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor” açıklamasında bulundu.

SALDIRGANLA İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Saldırgan hakkında bilgi verildiğini belirten Özel, “İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının olaydan balkondan atlayarak kurtulabildiğine ilişkin, 2004 yılında bir bilgi bize İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar. Basında da bu bilgiler yer aldı. Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacak, suçu birinin sırtına yıkacaksa zaten böyle birini bulup yaparlar. Mesele, bugün HDP’nin milletvekilinin Türkiye barışa kavuşsun diye, Kürt sorunu çözülsün diye, terör sorunu bitsin diye ve Türkiye’de anneler ağlamasın diye ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesinde bu olduğuna göre, buradan, bu süreçten rahatsız olanlar, bu suçu birinin üstüne yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır” ifadelerini kullandı.

SİYASET SÖZLE YAPILIR

Saldırı sonrası siyasi tartışmaya girmek istemediğini belirten Özel, “Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Kim ikna ederse, millet kimi takdir ederse bu ülkeyi o yönetecek. Biz milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. Sandığa saygılı olmaya ve sandığı boşa çıkarmaya ya da sandığı görmezden gelmeye, milletin takdirini hazmetmeyenlere karşı biz demokratik mücadelemizi vereceğiz. Çok güçlüyüz, çok inançlıyız, çok kararlıyız” dedi.