Özgür Özel, Yerel Yönetim Yasası’nı vurguladı

ÇÖZÜM TEKLİFİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetim sistemi ile ilgili geliştirdiği ortak akıl teklifine dair görüşlerini paylaştı. Özel, “Bu yasanın mutlaka el birliğiyle, AK Partili, MHP’li, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, DEM’li belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım.” diye belirtti.

KIRMIZI BAYRAK PROJESİ TANITIMI

Özel, Ataşehir’deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi önünde düzenlenen Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP’nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bu mahallede birinci parti olduğunu vurgulayarak, “Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz.” dedi. Projenin geçmişte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından uygulanan örneklerinden esinlenilerek hazırlandığını ifade eden Özel, “Bu bayrağı gördüğünüzde ne görüyorsunuz? Engellilerin önüne mekansal bir engel çıkaramayacak artık.” şeklinde konuştu.

ENGELLİLERİN HAKLARI ÜZERİNE VURGULAR

Türkiye’de 3 yıl önce yapılan açıklamalara göre 5 milyon 841 bin engelli vatandaşın varlığına dikkat çeken Özel, güncel sayının 10 milyonu aştığını belirtirken, “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden bu yana engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve erişilebilirlik alanlarında hala daha kavuşamadıkları çok fazla hak var.” dedi. Türkiye’deki engelli istihdamının Avrupa’nın gerisinde kaldığını dile getiren Özel, engellilerin eğitime erişimde sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

DEMOCRATİK HUKUK VE ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ

Özel, cezaevindeki Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş için özgürlük isteğinde bulundu. “Bugün akşam Silivri’deyim. İstanbul’un bütün demokratlarını, Silivri’de bulunan Ümit Özdağ’a sahip çıkmak isteyen Zafer Partilileri ve ‘Bu süreçte demokrasi olsun, bütün tutsaklar serbest kalsın.’ diyen DEM Parti’lileri ve CHP’lileri hep birlikte demokrasiyi savunmak üzere Silivri’ye davet ediyorum.” diyerek çağrı yaptı. Programa birçok CHP’li üst düzey yönetici ve destekçilerin katıldığı bilgisi paylaşıldı.