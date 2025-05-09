Özgür Özel, Yılmaz Özdil’e Tepki Gösterdi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YILMAZ ÖZDİL’E CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’deki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz Özdil’in Özgür Özel hakkında sarf ettiği sözlere yanıt veren Özel, “Çıkıp ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor. O geri vitesi yedirirler adama” dedi.

CENAZE SONRASI SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası kendisine yönelik saldırılara değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Özdil’in eleştirilerine sert çıkış yaptı. “Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi ‘Özgür Özel geri vites mi yapıyor?’ diyor. O geri vites yedirirler adama. Geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur?” ifadelerini kullandı.

İPEK ÖZBEY İLE GERGİN ANLAR

Özel, canlı yayında sunucu İpek Özbey ile gergin anlar da yaşadı. Özel, “Onu yayınlayan kuruluş yayın politikasını çerçevelendirmek lazım. Bir kişinin ismini söylemek yerine hakaretvari şeyler söylüyor. Bir de bu koltukta oturabiliyor. Uyarılsın, bir şey söylensin” şeklinde konuşurken, Özbey araya girerek, “Biz size bunun için sormadık. Hiçbir kurumda eleştiriden muaf değil, siz de biz de” dedi.