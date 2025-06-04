Özgür Özel, Yolsuzluk Soruşturmalarının Ardından Mitingde Bulundu

ÖZGÜR ÖZEL’İN MITING KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilen mitinge katıldı. Mitingde yaptığı açıklamada, alana Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan geldiğini ve Hakan Bahçetepe’nin selamlarını ilettiğini belirtti. Kazanmak için üç unsura ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özel, “Bir, ahlaki üstünlüğe; iki, psikolojik üstünlüğe; üç, çoğunluk enerjisine. Bir bakın şu meydana, psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, haklıyız.” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Dün sabah gerçekleştirilen operasyonlar sırasında gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası adliyeye götürülmesine dair görüntülere tepki gösteren Özel, bu durumun Türkiye’yi 70-80 yıl geriye götürdüğünü savundu. Özgür Özel, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul’a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız.”

ASGARİ ÜCRETE DAMGA VURDU

Tutuklanan 11 belediye başkanının her birinin temiz ve çalışkan olduğunu belirten Özel, suçlarının ise sadece başarmak ve kazanmak olduğunu dile getirdi. Mitingdeki yüksek enerjinin asgari ücretlilerin beklentilerini taşıdığını aktaran Özel, bu mücadeleyi hep birlikte sahiplenmeleri gerektiğini ve asgari ücrete temmuzda ara zam alınma zamanının geldiğini söyledi. Mitingde, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu. Ayrıca, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ailesi, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte parti yöneticileri vatandaşları selamladı. Mitinge, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.