Özgür Özel, Yolsuzluk Soruşturması İçin Gitti

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI ÜZERİNE CHP GENEL BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da gerçekleşen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Avcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ardından geldi. Özel, belediyenin önünde toplanan partililere hitap ederek, “Bugün yaşadığımız mesele 213 gündür süren ve CHP’li belediyeleri, başta Ekrem başkanımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi hedef alan ama esas olarak, bugünün iktidarının yarının iktidarına, bugünün Cumhurbaşkanı’nın yarının Cumhurbaşkanı’na darbe girişiminden bağımsız değildir” dedi.

BAŞKAN ÇAYKARA HAKKINDA YAPILAN SUÇLAMALAR

Özel, gözaltına alınan Başkan Utku Caner Çaykara’nın 18 yaşında partinin gençlik kollarında faaliyet gösterdiğini ve makine mühendisi olarak dürüst bir şekilde hizmet ettiğini belirtti. “Utku Caner Çaykara’ya ne suçlaması yapıyorlar biliyor musunuz? Ne ihale, ne para, ne rüşvet. Zaten bunları söyledikleri yerde de hepsi iftira” şeklinde konuştu. Özel, bir kişinin, Çaykara’nın belediye başkan adayı iken CHP İlçe Başkanlığı’na seçim için yardımda bulunduğunu öne sürdüğünü ifade ederek, “Bu kişinin buraya katkı yaptığının da bilgisi, belgesi yok” dedi.

SUÇLAMALARIN GEÇERSİZLİĞİ VE İFTİRALAR

Özel, sözlerine devam ederek, “Düşünün ki ‘Seçim yardımı yaptık’ diye buradan gencecik belediye başkanımızın tertemiz alnına leke sürmeye çalışıyorlar. Burada işler ihalesi yok, seçimden sonra. Önü alınmış, parası yok. Buradan en ufak bir irtibatı olmamış” ifadelerini kullandı. Özel, bu ifadelere karşı, “Gelmiş, ‘Efendim bir iftira at.’ diyemiyor, ‘Rüşvet verdim.’ Çünkü para almamış ki rüşvet versin” diyerek karşıt durumu öne sürdü.

SEÇİM KAMPANYALARI VE YARDIMLAR

Genel Başkan Özel, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendilerine atılan iftiraların asılsız olduğunu vurguladı. Özel, “Haydi at bir yalan, ‘Ben bunu seçim kampanyasına yardımda bulundum’ diyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

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