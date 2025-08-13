Özgür Özel, Yolsuzlukları Kınadı, Hesap Soracak

ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisinin Bayrampaşa’da gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yer aldı. Yahya Kemal Parkı önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, “Bu akşam bu otobüsün üstünde CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel değil, dedesi Üsküplü Abdullah Ağa, babaannesi Kırçovalı Pembe Ana olan, anneannesi Selanikli Sadriye Anne’nin torunu Özgür Özel’in olduğunu” ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir depreminin ardından iktidar ve muhalefete birlik çağrısı yaptığını vurgulayan Özel, “Baktığınızda iktidarı, muhalefeti, belediyesi beraber çalışmak lazım, doğru. Ama bu İstanbul’un depremine karşı bir çalışan vardı. 1,3 milyon konutun deprem riski taşıdığı yerde, bu işin peşinde olan, planlarını yapan, en büyük hedefi İstanbul’u depremden kurtarmak olan Ekrem İmamoğlu’nun hem içeride tutuklu olması hem de Cumhurbaşkanı’nın böyle çağrılar yapması samimi değildir.” şeklinde konuştu.

HESAP SORMA SÖZLERİ

Özel, kendilerine oy vermeyenlerden değil, yolsuzluk yapanlardan ve İmamoğlu’nu tutuklayanlardan hesap soracaklarını belirtti. Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geldiklerini dile getiren Özel, geçen hafta Tuzla’da duyurduğu iddiaların kanıtlarını bu akşam saat 16.00’da HSK’ye teslim ettiklerini söyledi. Adalet Bakanı’nın kendisi hakkında soruşturma açtığını ifade ederek, “Yarın 12.00’yi bekle. Tayyip Bey, hani ‘Turpun büyüğü heybede’ diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00’yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi.” açıklamalarında bulundu.

EKONOMİYE VE YOLSUZLUKLARA DİKKAT

Memur ve memur emeklilerine sefaletin dayatıldığını ileri süren Özgür Özel, ekonomiyi ve devleti AK Parti’den daha iyi yöneteceklerini savundu. “Aziz İhsan Aktaş’tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı. O belediye Cumhuriyet Halk Partiliydi. Tir tir titriyordu.” diyen Özel, “Ama bir korkuyor, bir korkuyor. Topuklu efe, bugün topukları yağlamış. ‘Topuklu efe’ diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları kendisine vermişiz bugüne kadar. Meğerse kendinden korkarmış.” diyerek ekledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna dediler ki ‘İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan, ya hapse atıl ya AK Parti’ye katıl.’ Ey topuklu efe, topuklayan efe. Oylar Cumhuriyet Halk Partisine verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun, AK Parti’ye kaçıyorsun. AK Parti’ye geçeceği duyuldu, borsada şirketin dibe çökmüş değeri artıyor. Neden? AK Parti kurtaracakmış. AK Parti seni bugün kurtarır ama ne AK Parti’yi ne bu namussuzluğu bizim elimizden kimse kurtaramaz.”