Özgür Özel, YSK’ye başvuru yapacak

GHK VAKALARI VE YARGI SÜREÇLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak, “Hakkımızda asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın mahkemeye yaptığımız itiraza cevaptan sonra istinaf mahkemesine başvuru aşamasında YSK’ye tam kanunsuzluk hali ile ilgili başvurumuz hazırlanmış durumda.” şeklinde açıklamada bulundu. Özel, CHP Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan ortak basın toplantısında, Özel, Dervişoğlu’na ziyareti için teşekkür etti. Bir gazetecinin 2017 referandumunun mühürsüz oylarla geçersiz sayılabileceğine yönelik sorusuna Özel, “Bu değerlendirme biraz muhakeme yeteneği olan, biraz hukuk bilen, hukuk sisteminin ve seçim hukukunun ne olduğunu bilen herkesin sağlıkla ulaşabileceği bir sonuca ulaşan bir değerlendirme.” yanıtını vererek seçim hukukunun ihlaline dikkat çekti. İstanbul’daki mahkemenin, ilçe seçim kurullarına CHP’nin takvimini durdurduğunu bildirdiğini belirten Özel, itiraz dilekçelerinin YSK’ye hazırlandığını ifade etti.

SİYASET VE YARGI MÜDAHALESİ

Özgür Özel, yargıdaki gelişmelerin CHP’nin 15 Eylül’deki kurultay davasıyla ilgili düşüncelerini değiştirip değiştirmediği sorusuna, “Türkiye’de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor.” cevabını verdi. Hakimin meseleye yaklaşımını eleştirirken, 15’inde karar çıkmayacağını düşündüğünü belirtti. Özel, “Bu meseleden bir sonuç almak üzere birileri bunu tasarladıysa, bu tam bir felaket, tam bir facia.” şeklinde konuşarak bu kaotik durumun yaratıcılarını uyarmak gerektiğini vurguladı.

MÜDAHALELERİN TEHLİKESİ

Dervişoğlu, Özgür Özel’i ziyareti sırasında CHP’nin kuruluş hafta tebrik etti. CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını değerlendirerek, yaşanan tartışmaların Türk siyasetindeki gerilim ve kutuplaşmayı artırdığını ifade etti. İktidarın siyasi tansiyondan fayda sağlama eğiliminde olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Bütün bu yaşananların hukuki temelde ele alınmadığına şahit oluyorsunuz ve mahkeme kararlarıyla partilerin iç meselelerine müdahil olunuyor.” diye konuştu. Bu durumun son derece tehlikeli olduğunu belirten Dervişoğlu, “Eğer seçim ve kongre sonuçlarıyla uğraşırsa mahkemeler, milli iradenin ve hür seçimlerin artık hükmünü kaybetmesi gibi tehlikeli bir sonuç doğar ki bu demokrasimiz açısından son derece tehlikeli bir durumdur.” dedi.

CHP’NİN BİRLİĞİ ÖNEMLİDİR

Dervişoğlu, CHP’nin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin, bugün olduğu gibi bundan sonrası için de CHP’nin birliğine, bütünlüğüne ve kendi camiası içerisinde beraberliğine ihtiyacı vardır.” diyerek yeniden bir araya gelme gerektiğinde hazır olduklarını vurguladı. “Bölünmüş ya da içi karıştırılmış bir CHP’nin hiç kimseye faydası yoktur.” diyerek CHP’nin bu tuzağa düşmemesi gerektiği inancını ifade etti.