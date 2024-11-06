“Özgür Özel: Yükseköğretim Kurulu Kaldırılacak”

YÖK’ÜN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE CHP’NİN ELEŞTİRİLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş yıl dönümüne dikkat çekiyor. Özel, YÖK’ün askeri darbenin bir ürünü olduğunu ifade ederek, “Yükseköğretim Kurulu, solu, sosyal demokrasiyi, sosyalizmi, düşünceyi, demokrasiyi yok edip farklı düşüncelere tahammülü tamamen askıya almış olan tek tip bir düşünce sistemini hedefleyenlerin üniversite tasarımının üst kurulu olarak kuruldu.” şeklinde konuştu.

SEÇİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK VAATLER

Özel, her seçim döneminde çeşitli siyasi partilerin YÖK’ü kaldırma sözü verdiklerini ancak bunun hayata geçmediğini dile getiriyor. Rektör atama süreçleri hakkında bilgi veren Özel, “Bizim temel yaklaşımımız, üniversitelerdeki rektörün, üniversitenin hocaları, üniversitenin öğrencileri, üniversitenin emekçileri ve üniversiteyle bağını koparmamış mezunları tarafından iyi tartışılmış bir modelle, katsayıları iyi belirlenmiş şekilde ama illaki sandıkla, seçimle ve o sonuca yürütmenin tamamen saygı duyacağı şekilde atanması, belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz.” diyor. Özel ayrıca, akademinin karar verici rolünün önemine vurgu yapıyor ve “Biz, YÖK’ü kaldırıp, YÖK’ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz.” sözleriyle geleceğe dair hedeflerini aktarıyor.

BİLİMSEL ÜRETİM VE İYİLEŞTİRME TALEPLERİ

Özel, üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliğini sağlamak üzere anayasal güvence vereceklerini belirtiyor. “Rektör atamalarını liyakate ve demokratik ilkelere bağlayacağız. Üniversitelerimizi dünyayla işbirliği ve rekabet kapasitesi yüksek, dünya standartlarında bilim üreten yapılar haline getireceğiz.” diyen Özel, akademik özgürlüğün güvence altına alınacağı ve kayırmacı yönetim anlayışına son verileceğini açıklıyor. Ayrıca öğrencilere nitelikli eğitim sunacaklarını, yurt kapasitelerini artıracaklarını ve burs imkanlarını genişleteceklerini de ifade ediyor. “Akademisyenlerin yurt dışında eğitime gitmelerini kolaylaştırmak için gerekli adımları atacağız.” diyerek vize sorunlarını çözme konusunda kararlı olduklarını da ekliyor.