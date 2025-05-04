Özgür Özel, Yumruklu Saldırıya Uğradı.

SALDIRI OLAYI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs 2025 tarihinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in anma törenine katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bulundu. Törenin tamamlanmasının ardından Özgür Özel, AKM’den çıkarken kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi tarafından yumruklu bir saldırıya maruz kaldı.

SALDIRGAN YAKALANDI MI?

Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, olayın ardından hızlı bir şekilde polis ekiplerince yakalandı. Şu anda saldırganın tutuklanıp tutuklanmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Özgür Özel’in saldırıya uğraması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.