Özgür Özel, Zafer Yolu’na Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum” ifadesini kullandı. Büyük Taarruz’un yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine gelen Özel, burada CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Özgür Özel, bu ziyaretinde partililere yaptığı konuşmada, tarihi yürüyüşün önemini vurguladı. “Atamızın Büyük Taarruz’u başlattığı yürüyüş hattının her bir adımını bu gece hep birlikte atacağız. Bu kutlu yolda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Genel Başkan olarak bu yürüyüşe katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Özel, katılacakları etkinliğe olan heyecanını dile getirdi.

CHP İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Özgür Özel, partililer ve vatandaşlarla birlikte Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Çakırözü köyünde başladı ve Özgür Özel’e eski CHP milletvekili Muharrem İnce de eşlik etti. Bu anlamlı etkinlik, tarih ve birlik mesajlarının verilmesi açısından önemli bir fırsat yarattı.