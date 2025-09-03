Özgür Özel, Zeytinburnu’nda konuştu

CHP MİTİNGİ VE ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Zeytinburnu’ndaki mitingde önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” etkinliğine, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve eski CHP Başkanı Hikmet Çetin katıldı.

SİLİVRİ’DEN MESAJLAR

Özgür Özel, “Bugün Silivri Cezaevi’nde, birkaç saat önce, suçluları ve suçlananları ziyaret ettim. Ziyaretçilerden birinin suçu 4 kez üst üste Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek. Buraya Silivri’deki belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın, suçsuz ailelerinin selamlarını getirdim. Bugün bütün Türkiye’nin gözü bu meydanda. Birileri kötülükte el yükseltiyor. Diyorlar ki elimizdeki mahkemelerle karar alırız, CHP’yi sustururuz. Kendimize uygun bir muhalefet partisi tarif edeceğiz. Ama susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun” dedi.

DEMOKRASİ VE HESAP VERME

Özgür Özel, “Karşımızda, Atatürk’ün emanet ettiği sandığı milletten kaçıranlar var. Gençler, yıllarca sizin lideriniz kazandı, sevindi. 31 Mart’ta biz kazandık. Şimdi ise, sandığı kimseye bırakmayan, korkan bir lider var. Eğer onurunuza, haysiyetinize sahip çıkmak istiyorsanız, o topu dedenizin elinden alın. Demokrasi hepimiz için şart” şeklinde konuştu.

YARGIYI KONUŞTU

Özgür Özel, “168 gündür bir yargısız infaz süreci yaşanıyor. Yargı yok, kanıt yok, iftira var. Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gizlilik varken ‘yüzyılın en büyük yolsuzluğu’ demesi, yüzyılın arsızlığıdır” dedi.